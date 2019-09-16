"Прилетели все, кроме Малкома. Надеюсь, что он скоро будет готов играть. Уже работает в общей группе.
В том, что у Силвиньо нет большого тренерского опыта, нет ничего страшного. Все когда-то начинают. Команда играет дома и будет играть на победу.
Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию. Пока "Лион" провел не так много матчей, чтобы говорить о том, что они часто не выигрывают дома. Уверен, в чемпионате они будут подниматься.
Лига чемпионов — другой турнир. Группа у нас сложная. Проводить параллели с РПЛ нет смысла.
"Лион" — молодая команда, которая в конце прошлого сезона продала некоторых своих игроков. Кого-то купила за серьезные деньги. Думаю, потенциал у команды огромный.
В "Лионе" есть игроки, которые могут бить с дальней дистанции. Нам нужно постараться не допускать этого.
Шансы у Караваева сыграть завтра есть. Вячеславу надо немного адаптироваться в команде. Кто сильнее, тот и будет играть.
Знаем, что Денайер восстановился. А кто будет играть у "Лиона" — решать главному тренеру. Мы будем играть вне зависимости от того, кто завтра выйдет у "Лиона", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: потенциал у "Лиона" огромный
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом".
Фото: "Спорт день за днем"
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