Защитник "Лиона" Джейсон Денайер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
"Я хорошо подготовился, мы тренировались. И я чувствую себя готовым к матчу. Матч с "Зенитом" будет похож на прошлогодний дебют в ЛЧ. Будет трудный матч. Но мы попробуем сыграть лучше, чем год назад.
"Зенит" — сильный соперник. У них много хороших качеств. Мы много изучали эту команду и сделаем максимум для того, чтобы выиграть матч завтра.
Дзюба — сильный игрок, очень большой. Так что я должен сделать все, чтобы завтра быть на высоте.
Мне сейчас очень хорошо в "Лионе". И я не смотрю на другие варианты. Хочу продолжить играть в "Лионе".
В последнем матче чемпионата Франции нам не хватило характера. Нужно лучше играть в атаке. Мы над этим работаем.
Нужно выигрывать все матчи в ЛЧ. Неважно, дома или на выезде. Понятно, что дома проще, здесь помогают болельщики", - цитирует Денайера Sport24.ru
Защитник "Лиона" Денайер: сделаем максимум для того, чтобы обыграть "Зенит"
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