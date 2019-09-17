Экс-защитник сборной Франции Кандела: у "Зенита" есть все шансы выиграть у "Лиона"
Бывший защитник сборной Франции и "Ромы" Венсан Кандела оценил шансы "Зенита" в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом", который состоится сегодня, 17 сентября, и начнётся в 19:55 по московскому времени.
Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
"У "Зенита" есть все шансы выиграть у "Лиона". Думаю, что это будет очень открытый матч. Чемпионат Франции идёт уже месяц, поэтому команда хорошо готова физически. Но мне кажется, "Зенит" сейчас на том уровне, что может превзойти соперника", — приводят слова Канделы "Известия".
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