Владимир Быстров: "Лион" — очень серьёзный соперник с богатым опытом в Лиге чемпионов
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о сопернике питерской команды по мату 1-го тура группового этапа Лиги который состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 19:55 мск. "Зенит" сыграет в гостях у французского "Лиона".
Фото: "Спорт-экспресс"
"Это очень серьёзный соперник. Да, конечно, во Франции все сейчас говорят о ПСЖ, но "Лион" всегда играл в еврокубках и имеет богатый опыт в Лиге чемпионов. Хотелось бы, чтобы "Зенит" набрал очки для себя и в таблицу коэффициентов УЕФА для России", — приводят слова Быстрова "Известия".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»