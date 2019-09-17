Владимир Быстров: "Лион" — очень серьёзный соперник с богатым опытом в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о сопернике питерской команды по мату 1-го тура группового этапа Лиги который состоится сегодня, 17 сентября, и начнется в 19:55 мск. "Зенит" сыграет в гостях у французского "Лиона".

Фото: "Спорт-экспресс"