"Болеем за наши команды в Лиге чемпионов! Сегодня за "Зенит", а завтра за "Локомотив". Я призываю к этому не ради красного словца, а потому, что для всей России важно, чтобы клубы, оставшиеся в еврокубках, побеждали в своих матчах. Сами знаете, у португальцев на один клуб больше. "Спартак" недавно проиграл "Браге" и сделал ситуацию очень сложной. Лишиться места в Лиге чемпионов, пускай даже в квалификационном раунде — крайне неприятный исход. От игры каждого нашего клуба зависит, в каком положении будет наш футбол на европейской арене.
Перед "Зенитом" стоит задача выхода из группы, уже не раз об этом говорил, а там посмотрим. У нас очень ровная и непростая группа. "Лейпциг" лидирует в немецком чемпионате и сыграл вничью с "Баварией", "Бенфика" играет очень сильно, а "Лион", хоть и потерпел поражение, но имеет очень агрессивное нападение. Так что, ещё раз, желаю всем нашим командам успешного старта!", — сказал Медведев в беседе с "Чемпионатом".
Гендиректор "Зенита": у нас очень ровная и непростая группа в Лиге чемпионов
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о предстоящем старте петербургской команды в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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