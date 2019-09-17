Матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов между немецким "Байером" и российским "Локомотивом" посетят около 27 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Леверкузена.
"Завтра вечером мы ожидаем около 27 тыс. болельщиков, 260 из них - из России. Аншлага не будет (вместимость арены составляет 29 400 зрителей - прим.), основная причина этого заключается в том, что гости не стали полностью выкупать свою квоту. Мы с нетерпением ждем матча против очень интересного соперника", - сказали в пресс-службе "Байера".
Матч "Байер" - "Локомотив" посетят около 27 тысяч болельщиков
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