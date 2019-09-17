Александр Зинченко: думаю, некоторые из игроков "Манчестер Сити" уже присматривают себе квартиры в Харькове

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко на пресс-конференции перед выездным матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера" прокомментировал тот факт, что уже второй год подряд приезжает вместе с «горожанами» в Харьков на игру против донецкого клуба в ЛЧ.— Во-первых, им уже не нужно проводить никаких экскурсий. Они уже мне будут показывать, куда проходить и что делать, как это происходит в гостинице. Поэтому они уже здесь не новые, и я думаю, что многие из ребят уже присматривают себе здесь квартиры.— К сожалению, только в автобусе.— К сожалению, у нас недостаточно времени. Все время — на подготовку.