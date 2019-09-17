Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко на пресс-конференции перед выездным матчем 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера" прокомментировал тот факт, что уже второй год подряд приезжает вместе с «горожанами» в Харьков на игру против донецкого клуба в ЛЧ.
— Вы уже второй год подряд приезжаете с "Манчестер Сити" в Харьков и два года подряд пишете о том, что Украина — лучшая страна в мире. Не думали ли вы по этому поводу провести экскурсию своим одноклубникам и показать город?
— Во-первых, им уже не нужно проводить никаких экскурсий. Они уже мне будут показывать, куда проходить и что делать, как это происходит в гостинице. Поэтому они уже здесь не новые, и я думаю, что многие из ребят уже присматривают себе здесь квартиры.
— Они уже видели город?
— К сожалению, только в автобусе.
— Не собираетесь провести экскурсию по городу?
— К сожалению, у нас недостаточно времени. Все время — на подготовку.
Sport24.ru
Александр Зинченко: думаю, некоторые из игроков "Манчестер Сити" уже присматривают себе квартиры в Харькове
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»