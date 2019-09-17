Хосеп Гвардиола: я приезжал к "Шахтеру" множество раз. Здесь всегда хорошо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера" и сообщил, что полузащитник Фил Фоден игру пропустит."Я приезжал к "Шахтеру" множество раз. Здесь всегда хорошо.У Фила Фодена проблема с желудком, он не будет доступен. Думаю, в следующем матче сможет сыграть.Луиш Каштру? Знаю, что он новый тренер "Шахтера", я посмотрел две или три игры. Я его не знаю лично, это будет первая наша встреча. Я стараюсь узнавать тренеров, наблюдая за их командами", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.