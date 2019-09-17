В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" и "Лион" сыграли вничью со счетом 1:1.
Лига чемпионов
1 тур
Гол: Депай, 51 (пен.) - Азмун, 40
"Лион": Лопеш, Денайер, Марсело, Дембеле, Траоре (Корне, 77), Депай, Тьяго Мендес, Дюбуа, Рейн-Аделаид (Терье, 87), Коне, Тусар.
"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Дриусси, Караваев (Шатов, 78), Жирков (Кузяев, 66), Ракицкий, Дзюба, Азмун (Оздоев, 47).
Предупреждения: Азмун, 38, Ракицкий, 64, Кузяев, 70, Коне, 71, Шатов, 88
"Зенит" сыграл вничью с "Лионом"
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