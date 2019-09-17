Сергей Семак объяснил, почему Азмун сразу не заменился из-за травмы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1) рассказал, почему нападающий Сердар Азмун из-за травмы не ушел на замену в первом тайме.



Фото: Российская газета