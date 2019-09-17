Азмун получил травму в конце первого тайма, но продолжил игру и забил гол. Иранец появился на поле во втором тайме, однако вскоре был вынужден попросить о замене.
"Азмун получил травму. Пока мышцы были горячие, он не смог определить сложность. После перерыва остыл, вышел и не смог продолжить. Более подробно известно станет завтра", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак объяснил, почему Азмун сразу не заменился из-за травмы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1) рассказал, почему нападающий Сердар Азмун из-за травмы не ушел на замену в первом тайме.
Фото: Российская газета
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