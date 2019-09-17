Оздоев пришёлся не к месту. Оценки «Зенита» за старт в Лиге чемпионов

Азмун отыграл лишь один тайм, но сделал единственный гол российской команды, а вышедший вместо иранца Магомед Оздоев старания партнёра свёл на нет.
Андрей Лунев - 3.5
Вратарь нашей команды не взял пенальти и несколько раз не очень здорово действовал на верховых мячах, но в остальном сыграл надёжно. Только вот по-настоящему сложных ударов от «Лиона» Лунев так и не дождался.
Юрий Жирков – 3
Защитник здорово подавал в самом начале игры, неплохо подключался, но слишком многое позволял в обороне: Траоре несколько раз имел возможность обострить с левой бровки.
Ярослав Ракицкий – 3
Проигрывал верховую борьбу, нарушал правила перед штрафной и не очень здорово работал в началах наступлений «Зенита». После очередного лонгбола в исполнении украинца полетела одна из самых опасных атак французской стороны - и в ней Ярослав сыграл очень авантюрно, выбросившись на фланг (повезло, что в итоге промахнулся Рен-Аделаид). Плюс жёлтая карточка.
Йордан Осорио – 2.5
Очень неуверенно играл в первом тайме, мог заработать пенальти в свои ворота, но Оливер поразил адекватностью. Вторую половину встречи начал гораздо лучше, но снова сдулся, когда перешёл на позицию крайнего защитника: Депай проходил его чуть ли не без сопротивления.
Бранислав Иванович – 3.5
Лучший из обороны «Зенита», но вовсе не идеальный. Иванович ошибался на втором этаже, не забил после отличной подачи Дриусси с углового, но при этом несколько раз своевременно подчищал за партнёрами.
Вячеслав Караваев – 3.5
Хорошая игра для нового правого защитника питерской команды. В отборе Караваев несколько раз был очень к месту (изящно обезмячил Депая в штрафной), при этом старался показать себя впереди. Получалось не очень – но у кого из «Зенита» в этой встрече было «очень» в атаке? Всё-таки это больше плюс, чем неудача.
Вильмар Барриос – 3
Опорному полузащитнику не всегда хватало цепкости, которой он славится в отечественной премьер-лиге. Были моменты, когда его проходили, и казалось, что даже слишком легко. Под конец пошёл технический брак и проблемы с точностью.
Дуглас Сантос - 3.5
Начал голевую атаку питерской команды, да и вообще здорово действовал в центре почти во всех отношениях. На фланге, куда он ушёл после замены Жиркова, получалось не так классно – в двух моментах атаки «Лиона» шли после ошибок со стороны Дугласа.
Себастьян Дриусси – 3.5
Был хорош в подыгрыше, сделал момент для Ивановича с углового и неплохо помогал в обороне (один из отборов и вовсе был бомбическим). Но всего этого слишком мало, чтобы заслужить оценку для атакующего игрока выше средней.
Сердар Азмун – 4
Что здесь сказать, кроме очевидного? Автор единственного забитого мяча. По такой непростой игре это очень серьёзное достижение. Тем более иранец сам и отдал на Дзюбу, который сделал ассист. Теперь надеемся, что травма не окажется серьёзной.
Артём Дзюба – 3.5
Выигрывал не так много борьбы, но по такой игре это было крайне сложно. Сделал голевую передачу и отличный момент для Оздоева. Хороший матч в исполнении Артёма, но немного не повезло, чтобы стать лучшим наравне с Азмуном.
Магомед Оздоев – 2
Несколько раз полузащитник хорошо тащил мяч, неплохо цеплялся, но два ключевых момента в исполнении Оздоева испортили «Зениту» весь матч – заработанный пенальти на Депае и незабитый после скидки от Дзюбы. Антигерой – увы, но по-другому не скажешь.
Далер Кузяев – 2.5, Олег Шатов – без оценки
Игроки вышли в тяжёлый период и проявить себя особой возможности не имели. Оба заработали по жёлтой карточке, но вход в игру Шатова, конечно, получился гораздо более неудачным.
Фото: ФК "Зенит", twitter.com/UEFAcom_ru, Спорт день за днём
Оздоев пришёлся не к месту. Оценки «Зенита» за старт в Лиге чемпионов
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