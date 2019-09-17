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Геннадий Орлов: с такой игрой "Зениту" можно выходить из группы

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ничейный исход матча петербургского "Зенита" с "Лионом" (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
"Сегодняшняя игра "Зенита" — это победа Сергея Семака. Победа Семака в том, что он сумел правильно подобрать игроков. Хотя в последний момент появился Осорио и Караваев, но он их хорошо изучил, и они усилили игру, он угадал с составом и игру с тремя центральными защитниками.

"Лион" в первом тайме практически ничего не мог сделать. Конечно, на выезде нужно играть, оберегая свои ворота. Затем, как и предполагалось, тандем Дзюба — Азмун сработал. Потрясающая игра в стенку, вообще "Зенит" по ходу встречи не проигрывал, хотя по владению мячом уступал хозяевам. У "Зенита" в матче не было отрезков и разрывов, чтобы преимущество было у "Лиона".

Комментатор сказал, а что же нужно было делать Оздоеву, не выставлять ногу? Да, категорически не нужно было выставлять ногу. Почему? Потому что, если игрок в своей штрафной не уверен, что он не играет в мяч, — это пенальти. Когда бездумно выставляешь ногу и сбиваешь игрока, так поступил Оздоев. Вот это уровень наших игроков обороны. Это проблема большая, Оздоев — это как пример. Никогда нельзя так играть, когда ты не уверен, и не чувствуешь мяч, и делаешь такое движение к мячу. В итоге получили пенальти. К Луневу нет претензий, он великолепно отыграл матч.

"Зенит" красивый гол забил, если бы 1:0 выиграли, то получилась бы красивая победа с таким прекрасным голом. Все равно эта игра запомнится. Взяли одно очко на чужом поле у "Лиона". Теперь дома должна быть другая игра не против "Лиона", а против всех.

С такой игрой можно выходить из группы, но дома надо усиливать атаку. Вся надежда на Дриусси, он провел очень хороший матч. Правда, мы от него еще ждем точных ударов, он пару раз приложился, но мяч неточно летел в ворота. Он после травмы, еще наберет форму. Конечно, еще нужно, чтобы игроки атаки прибавили, чтобы те, кто выходит со скамейки, улучшали игру. Шатов мало времени провел на поле, но все-таки он не провалился, но и не помог, а надо, чтобы он обострял и создавал моменты.

Важно, чтобы Кузяев больше брал игру на себя, у него получается игра. Мне "Зенит" понравился, они сыграли уверенно и прекрасно изучили соперника. Это говорит о том, что аналитический штаб хорошо изучил соперников и прекрасно донес информацию до игроков.

Я поздравляю Семака, это его дебют в Лиге чемпионов и сегодняшняя игра, она была достойной и намного добротнее и солиднее, чем в чемпионате России", - цитирует Орлова Sport24.ru.


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Теги: Орлов Зенит Лион
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