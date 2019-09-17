В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Аякс" с крупным счетом обыграл "Лилль" - 3:0.
Лига чемпионов
1 тур
Голы: Промес, 18, Альварес, 50, Тальяфико, 62
Аякс: Онана, Дест, Велтман, Тальяфико, Блинд, Мартинес (Эккеленкамп, 88), Альварес, Зиеш (Ланг, 77), Промес, Нерес (Хунтелар, 83), Тадич
Лилль: Меньян, Фонте, Габриэль, Брадарич, Челик, Саншеш (Араужо, 64), Сумаре (Шека, 77), Андре, Иконе (Язиджи, 63), Бамба, Осимхен
Предупреждения: Саншеш, 39, Онана, 39
Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Лилль"
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