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"Наполи" одержал победу над "Ливерпулем"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" на своем поле взял верх над "Ливерпулем" - 2:0.

Лига чемпионов

1 тур

Голы: Мертенс, 82 (пен.), Льоренте, 90+2

Наполи: Мерет, Кулибали, Лоренцо, Руй, Манолас, Аллан (Элмас, 75), Руис, Кальехон, Лосано (Льоренте, 69), Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Дейк, Милнер (Вейналдум, 66), Хендерсон (Шакири, 87), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино

Предупреждения: Робертсон, 57, Милнер, 61, Льоренте, 90
Теги: Наполи Ливерпуль Лига чемпионов


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Теги: Наполи Ливерпуль
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