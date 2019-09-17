» » Владимир Быстров: Оздоев решил помочь "Лиону" в матче ЛЧ, чтобы "Зениту" слишком легко не было

Владимир Быстров: Оздоев решил помочь "Лиону" в матче ЛЧ, чтобы "Зениту" слишком легко не было

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат команды с "Лионом" (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Матч был ничейным, поэтому результат закономерный. И "Лион" мог выиграть, и "Зенит", но Оздоев решил помочь французам, чтобы слишком легко не было, ненужный фол — пенальти, поэтому 1:1.

Все матчи в Лиге чемпионов сложные, на выезде нужно набирать хотя бы одно очко, а дома нужно, конечно, играть на победу, чтобы выходить дальше.

"Зенит" сегодня играл первый раз в пять защитников. Пока были силы, все действовали как могли, поэтому отдельно выделять кого-то не хочется. Единственное, что игроки, которые выходят на замену, должны усиливать игру, но в таких матчах это сделать очень тяжело.

Караваев? Человек вышел первый раз в стартовом составе за новую команду, пока ничего такого сверхъестественного не сотворил, но и претензий никаких к нему нет, сыграл достойно", - цитирует Быстрова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Быстров Зенит Оздоев Лион
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 9 20
2 Зенит 9 20
3 Ростов 9 20
4 ЦСКА 9 19
5 Локомотив 9 17
6 Спартак 9 14
...
16 Тамбов 9 5
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 5 12
...
6 Ницца 5 9
7 Анже 5 9
8 Лион 5 8
9 Бордо 5 8
10 Тулуза 5 8
...
20 Дижон 5 1
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Полузащитник "Лиона": в матче с "Зенитом" нам не хватило креативности и вдохновения
Вратарь "Лиона": жаль терять 2 очка, мы расплачиваемся за все свои ошибки
Владимир Быстров: Оздоев решил помочь "Лиону" в матче ЛЧ, чтобы "Зениту" слишком легко не было
Даниил Уткин включил Мамаева в тройку лучших российских футболистов 2
Гонсало Игуаин вспылил на тренировке и ударил тренера "Ювентуса"
Михаил Дегтярев рассказал, для чего в Госдуму РФ хотят пригласить Кокорина с Мамаевым 1
Испанский клуб попросил о переносе матча в связи с массовым отравлением игроков
"Боруссия" и "Барселона" счет не открыли
"РБ Лейпциг" выиграл у "Бенфики" и возглавил группу "Зенита"
"Челси" потерпел поражение от "Валенсии"
"Наполи" одержал победу над "Ливерпулем"
Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Лилль" 1
Бранислав Иванович: игра с "Лионом" была тяжелой для "Зенита" с психологической точки зрения
Гендиректор "Крыльев Советов": мы бы не отказались от Мамаева
Геннадий Орлов: с такой игрой "Зениту" можно выходить из группы 14
19-летний норвежец сделал хет-трик в первом тайме дебютной игры в Лиге чемпионов 3
Младен Кашчелан: Григорян - из категории слабаков, которые не могут сказать прямо в глаза 1
"Барселона" продлит контракт с 16-летним Ансу Фати на пять сезонов
Ведран Чорлука: "Локомотив" слабее соперников по ЛЧ, но мы покажем, что можем играть со всеми
Оздоев пришёлся не к месту. Оценки «Зенита» за старт в Лиге чемпионов 5
Заморозка "Зениту" помогла, замена - помешала. Считать ли ничью в Лионе успехом? 1
Сергей Семак объяснил, почему Азмун сразу не заменился из-за травмы 5
Хосеп Гвардиола: Клопп сказал, что "Ман Сити" - лучшая команда планеты? Постараемся покорить и вселенную
Вениамин Мандрыкин: последний раз был на улице 5 лет назад. Больше не хочу 8
Нико Ковач назвал сроки восстановления Давида Алабы
"Интер" добился ничьей в матче со "Славией" 4
"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" 107
"Бирмингем" оштрафован из-за болельщика, ударившего игрока "Астон Виллы" 1
Хосеп Гвардиола: я приезжал к "Шахтеру" множество раз. Здесь всегда хорошо 2
Александр Шикунов: даже после всех этих потрясений Кокорин и Мамаев получат приличные контракты
Все новости