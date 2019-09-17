Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат команды с "Лионом" (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Матч был ничейным, поэтому результат закономерный. И "Лион" мог выиграть, и "Зенит", но Оздоев решил помочь французам, чтобы слишком легко не было, ненужный фол — пенальти, поэтому 1:1.
Все матчи в Лиге чемпионов сложные, на выезде нужно набирать хотя бы одно очко, а дома нужно, конечно, играть на победу, чтобы выходить дальше.
"Зенит" сегодня играл первый раз в пять защитников. Пока были силы, все действовали как могли, поэтому отдельно выделять кого-то не хочется. Единственное, что игроки, которые выходят на замену, должны усиливать игру, но в таких матчах это сделать очень тяжело.
Караваев? Человек вышел первый раз в стартовом составе за новую команду, пока ничего такого сверхъестественного не сотворил, но и претензий никаких к нему нет, сыграл достойно", - цитирует Быстрова Sport24.ru.
Владимир Быстров: Оздоев решил помочь "Лиону" в матче ЛЧ, чтобы "Зениту" слишком легко не было
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