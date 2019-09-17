"Мы неплохо сдержали хорошую атаку "Лиона", но немного нам не хватало в атаке. Тяжело, когда ты принимаешь мяч и не с кем отыграться, проще стараться не обострять, а сохранить мяч, чтобы ребята передохнули. Тяжело, когда тебя с двух сторон начинают накрывать, и очень трудно сохранить мяч, потому что наши выбегают только из защиты. В этом плане тяжело было. А так в целом, мне кажется, мы практически справились с ними, за исключением каких-то индивидуальных действий.
Но в целом мы могли сыграть поагрессивнее во втором тайме. У нас были зоны, и, мне кажется, надо было понаглее влетать. Очень много неверных решений принимали в конце: вместо того, чтобы отдать на свободного Дугласа — он бы подачу сделал, и были бы шансы, — мы часто теряли мяч и контратаку получали. Хорошо, что у нас там была большая группа защитников, им некуда было бежать.
Две стороны медали: с одной стороны, защита, наверное, лучше была, но для атаки мы немножко, кажется, потеряли. Поэтому нужно искать такой баланс. Результат, наверное, неплохой. Смелости не хватило, все-таки многие первый раз играли в Лиге чемпионов, немного другие скорости. "Лион" — команда играющая, но в защите у них много моментов, они не дорабатывают до конца, и вот в этом мы могли. Двоякое впечатление: вроде 1:1 — неплохо, но в целом могли затащить", — передает слова Дзюбы Sport24.
Артем Дзюба: двоякое впечатление от матча с "Лионом". Вроде 1:1 — неплохо, но в целом могли затащить
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал выездную ничью с "Лионом" (1:1) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»