— Я считаю, что это хороший результат. Мы понимаем, что могли выиграть со счетом 1:0, но, поскольку мы играли не в Санкт-Петербурге, было достаточно тяжело. Мы будем работать и в следующих раундах зарабатывать очки.
— Оправдала ли Лига чемпионов ваши ожидания в первом же матче?
— Это было моей мечтой. Всю неделю до игры я думал о Лиге чемпионов. Я старался концентрироваться и считаю, что у меня получился неплохой матч, но я могу улучшаться.
— Осваиваете понемножку роль центрального полузащитника?
— Я уже играл на этой позиции в "Гамбурге", неплохо получалось. Для тренера и для команды я могу играть на любой позиции, лишь бы разрешали побольше играть, — передает слова Сантоса Sport24.
Дуглас Сантос: всю неделю до игры с "Лионом" я думал о Лиге чемпионов
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал ничью с "Лионом" (1:1) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для бразильца это была дебютная игра в турнире.
Фото: ФК "Зенит"
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