Дуглас Сантос: всю неделю до игры с "Лионом" я думал о Лиге чемпионов

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос прокомментировал ничью с "Лионом" (1:1) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Для бразильца это была дебютная игра в турнире.

Фото: ФК "Зенит"