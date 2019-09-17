"Всегда сложно играть дома в Лиге чемпионов — это важное событие и всегда стресс. Мяч был чаще у нас, но нас дестабилизировал гол в наши ворота. Но потом наши молодые игроки взяли себя в руки. Если кто-то и должен был выиграть, то это мы, но и очко тоже неплохо.
У нас было 55 процентов владения мячом и 19 попыток забить, плюс мы играли дома, поэтому считаю, что победа должна была быть за "Лионом". "Зенит" играет по схеме 4-4-2, и тут они все изменили. Мы в целом готовы к любым схемам игры противника, проблема не в тактике игры "Зенита", а в давлении первого матча Лиги чемпионов", — приводит слова Силвиньо ТАСС.
Главный тренер "Лиона": если кто-то и должен был выиграть, то это мы
Главный тренер "Лиона" Силвиньо подвел итоги матча с "Зенитом" (1:1) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: Olympique Lyonnais
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