"Вроде бы приятно, но сегодня то ли атмосфера такая, то ли слишком рано играем — как будто это не до конца Лига чемпионов. В целом, наверное, неплохой результат, но когда ты ведешь 1:0, то не совсем обязательный пенальти, наверное, немного расстраивает. В целом счет по игре. Но мы могли сыграть немного понаглее.
Травма Азмуна? Это его фишка такая — сначала уползает при смерти, потом вылетает и забивает — и опять уползает. Как феникс какой-нибудь. У него постоянно такая тема — показывает, что ушел, потом вылетел и снова ушел. Забил он очень хорошо, ему, мне кажется, это важно было, была небольшая серия, и очень круто, что он забил. Молодец! А какая пяточка у меня была? Люди, не умеете вы смаковать эти передачи!" — передает слова Дзюбы Sport24.
Артем Дзюба: это фишка Азмуна такая — сначала уползает при смерти, потом вылетает и забивает — и опять уползает
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом". Петербургский клуб сыграл вничью на выезде со счетом 1:1. Сине-бело-голубые забили гол, когда Сердар Азмун сыграл в стеночку с Дзюбой и отправил мяч мимо вратаря соперника. В начале второго тайма Азмун попросил о замене, хотя получил травму еще до перерыва.
Фото: ФК "Зенит"
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