"Это великолепное чувство — выйти на Лигу чемпионов после недели в команде. Конечно, хотелось бы выиграть, но считаю, что ничья — закономерный результат. Будем готовиться к следующей игре.
Естественно, радовался, что попаду в стартовый состав, а узнал об этом в день игры. Все прошло нормально, но хотелось бы выиграть. Мы должны были забивать все свои моменты. Не забили и из-за этого сыграли вничью. А забили после хорошей качественной атаки, здорово сыграли Дзюба с Азмуном.
При схеме с тремя центральными чувствовал себя хорошо, хоть и почти всегда до этого играл в четыре защитника. Но в целом эта схема мне близка, поэтому не было никаких проблем.
Я бы не сказал, что сыгранности не хватило. Я привыкаю потихоньку, но уже в принципе адаптировался и никаких проблем. Конечно, можно было бы избежать пенальти, но получилось так, как получилось", — цитирует Караваева официальный сайт клуба.
Вячеслав Караваев: это великолепное чувство — выйти на Лигу чемпионов после недели в команде
Новичок "Зенита" Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от стартового матча команды в групповом раунде Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
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