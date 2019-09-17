Вячеслав Караваев: это великолепное чувство — выйти на Лигу чемпионов после недели в команде

Новичок "Зенита" Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от стартового матча команды в групповом раунде Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).

Фото: ФК "Зенит"