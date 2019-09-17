"Ливерпуль" стал первой командой за 25 лет, которая проиграла первый матч Лиги чемпионов в ранге действующего обладателя Кубка чемпионов, сообщает Sport24, ссылаясь на ESPN Stats & Info.
В 1994 году "Милан" уступил "Аяксу" в первом матче группового раунда после победы в предыдущем розыгрыше турнира. Любопытно, что эти команды также встретились в финале Лиги чемпионов, а победу снова одержал голландский клуб.
Во вторник "Ливерпуль", победитель Лиги чемпионов-2018/19, проиграл "Наполи" (0:2) в матче 1-го тура группового этапа.
"Ливерпуль" — первый за 25 лет действующий победитель ЛЧ, проигравший первый матч нового розыгрыша
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