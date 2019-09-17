"Матч с "Лионом" показал, что "Зенит" готов к Лиге чемпионов. Они варьировали тактику по ходу матча.
Как надо сыграть против "Бенфики" в следующем туре? Отталкиваться следует от того, что "Зенит" сыграет на своем поле. Португальцы очень опасны в контратаках. Надо играть от себя. У "Зенита" есть две недели до этого матча", — приводит слова Широкова Sportbox.
Роман Широков: матч с "Лионом" показал, что "Зенит" готов к Лиге чемпионов
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал результат матча с "Лионом" (1:1) в первом туре Лиги чемпионов.
Фото: ФК «Динамо» Москва
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