Владимир Быстров: "Байер" — безбашенная команда, надеюсь, у "Локомотива" получится взять очки
Бывший футболист Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и "Байером".
Фото: "Спорт-экспресс"
"Байер" — сильная, безбашенная команда. В прошлом сезоне чемпионата Германии забивала своим соперникам по пять мячей. В этой группе надо сражаться со всеми, а игра уже покажет, с кем удастся зацепить очки. Конечно, хотелось бы, чтобы "Локомотиву" удалось это сделать со всеми", — сказал Быстров "Известиям".
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