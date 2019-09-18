Владимир Быстров: "Байер" — безбашенная команда, надеюсь, у "Локомотива" получится взять очки

Бывший футболист Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и "Байером".

Фото: "Спорт-экспресс"