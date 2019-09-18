Дмитрий Сенников: "Локомотиву" будет очень сложно, "Байер" в хорошей форме
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников признался, что его беспокоит, сможет ли его бывшая команда справиться с "Байером" в 1-м туре Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 18 сентября.
Фото: ТАСС
"Будет очень сложно, "Байер" в хорошей форме. В своих стенах эта команда играет в атакующий футбол. Есть небольшой вопрос, удастся ли "железнодорожникам" сдержать леверкузенцев. Безусловно, тревожат травмы Миранчуков. Их отсутствие может сказаться на конструктиве в атакующей игре. С другой стороны, есть новичок Жоау Мариу. Но сможет ли команда надежно сыграть в обороне… "Локомотив" достаточно часто пропускал в РПЛ. Хочется, чтобы москвичи справились", - сказал Сенников "Известиям".
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