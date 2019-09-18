Дмитрий Сенников: "Локомотиву" будет очень сложно, "Байер" в хорошей форме

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников признался, что его беспокоит, сможет ли его бывшая команда справиться с "Байером" в 1-м туре Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 18 сентября.

Фото: ТАСС