Гендиректор "Зенита": если бы не пенальти, неизвестно, как бы закончилась игра с "Лионом"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона". Встреча во Франции завершилась вничью 1:1.

Фото: © Петр Ковалев/ТАСС