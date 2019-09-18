Руслан Пименов: учитывая, что у "Локомотива" кадровые проблемы, ничья в гостевом матче с "Байером" была бы хорошим результатом

Бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от гостевого матча красно-зеленых с немецким "Байером".

- Как можно оценить для "Зенита" ничейный итог встречи с "Лионом"?

- Трудно обсуждать эту игру, поскольку мне не удалось посмотреть ее. Мне кажется, ничью на выезде можно оценить как положительный итог. Но так как "Зенит" сначала вел в счете, то какая-то горечь, осадок все-таки есть. А если бы "Лион" был на две головы выше, то это бы, конечно, было приобретенное очко. Конечно, до игры думал, что "Зенит" должен победить, поскольку "Лион" в чемпионате Франции сейчас находится примерно на такой же позиции, как "Байер" в Бундеслиге: ни шатко ни валко. Но опять же трудно судить, когда не видел матч.



- И что думаете о шансах "Локомотива" в предстоящем гостевом поединке с "Байером"?

- Лига чемпионов - это непростой уровень. Уровень, где слабые стороны всегда проявятся. Еще момент: у "Локомотива" сейчас есть кадровые проблемы. Поэтому тяжеловато будет. Но и у немецкой команды не так все хорошо. В чемпионате Германии пока не очень у нее дела идут. И все-таки это не "Бавария", не дортмундская "Боруссия" - так что с леверкузенцами можно играть.



- Какого итога ждете от предстоящего матча?

- Опять же не очень понятно, в каком составе выйдет "Локо" на поле в этой встрече. Участие некоторых игроков, имевших повреждения, насколько я понимаю, под вопросом. Надеюсь, что все хорошо сложится для красно-зеленых. Серьезная потеря, конечно, Антон Миранчук, выбывший из-за травмы на продолжительный срок. Наверное, учитывая это обстоятельство, очко на выезде будет хорошим результатом для "Локомотива". Потому что Миранчуки - ключевые игроки при атаке.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info

