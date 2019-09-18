"Шахтер" подарил руководителям "Манчестер Сити" украинские паспорта и вышиванки

Накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" — "Манчестер Сити" делегации украинского и английского клубов провели совместный ужин.Делегацию "Шахтера" с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, а "Манчестер Сити" представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн, сообщается на официальном сайте "горняков"."В преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов провели традиционную встречу с представителями "Манчестер Сити". Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", — написал Палкин в фейсбуке.