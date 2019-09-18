"Шахтер" подарил руководителям "Манчестер Сити" украинские паспорта и вышиванки

Делегацию "Шахтера" с участием амбассадора клуба Дарио Срны возглавлял генеральный директор Сергей Палкин, а "Манчестер Сити" представляли исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Чики Бегиристайн, сообщается на официальном сайте "горняков".
"В преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов провели традиционную встречу с представителями "Манчестер Сити". Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", — написал Палкин в фейсбуке.
?? Особенные подарки для наших друзей из @ManCity. #ШахтерМанСитиhttps://t.co/Qq8WCUuUbA pic.twitter.com/8yjFo8ImGH— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 18, 2019