Гарри Кейн: это только первый матч, мы будем биться за выход из группы

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн прокомментировал ничью с "Олимпиакосом" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (2:2).



"Отлично начали матч и забили два гола в первом тайме, после этого пропустили незадолго до перерыва. Это изменило ход встречи. Во втором тайме шансы были 50 на 50. Мы могли бы получше распоряжаться мячом. Но мы все равно заработали одно очко на выезде. Это только первый матч. Мы будем биться за выход из группы", - цитирует Кейна BT Sport.