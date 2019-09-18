"Ювентус" не смог удержать победу в матче с "Атлетико"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" упустил победу над "Атлетико", ведя 2:0 к 70-й минуте. Итоговый счет - 2:2.



Лига чемпионов



1 тур



Голы: Савич, 70, Эррера, 90 - Куадрадо, 48, Матюиди, 65.



"Атлетико": Облак, Лоди (Витоло, 76), Хименес, Савич, Триппьер, Томас (Эррера, 76), Сауль, Лемар (Корреа, 60), Коке, Коста, Фелиш.



"Ювентус": Щенсны, Данило, Бонуччи, де Лихт, Сандро, Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмси, 87), Куадрадо, Матюиди, Игуаин (Дибала, 80), Роналду.



Предупреждения: Матюиди, 15, Куадрадо, 71, Коста, 83.

