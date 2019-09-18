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Анатолий Мещеряков: "Локомотив" уже выступил лучше в Лиге чемпионов, чем в прошлом году

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился эмоциями от победы над "Байером" (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы сделали только первый шаг. Это раз. Второе — мы уже выступили лучше, чем в прошлом году. Я хочу поблагодарить и команду, и тренерский состав за эту самоотверженность.

Сегодня на поле не было одного лучшего игрока. Сегодня команда была лучшей. Именно команда.

"Локомотив" сегодня играл за травмированных и отсутствующих членов семьи, в лице братьев Миранучуков", - цитирует Мещерякова Sport24.


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Теги: Мещеряков Локомотив
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