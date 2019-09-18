Юрий Семин: "Локомотив" хорошо играл без мяча, поэтому и победил "Байер"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал победу над "Байером" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



"Веру в себя доносили до футболистов через правильный выбор тактики игры, через дисциплину, через то, что матчи нужно проводить на максимуме своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть без. Мы хорошо играли без мяча и поэтому победили. Ребята молодцы, провели блестящий матч", - сказал Семин.