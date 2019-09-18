Бывший игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями от победы над "Байером» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Хороший матч, "Локомотив" выбрал хорошую тактику, ситуационный прессинг принес свои плоды. Сыграли достойно и организованно по сравнению с прошлым сезоном в Лиге Чемпионов. Думаю, сегодняшняя победа — это и заслуга «Локомотива», и неудачная игра "Байера"! Соперник был очень безинициативный, много владели мячом, но толку от этого не было.
Что касается дальнейших шансов в еврокубках, то рано делать выводы. Неизвестно, в каком состоянии будет тот же "Байер" в Москве. Фавориты группы известны, посмотрим, что покажет "Локомотив" дальше, но победа на выезде — это хорошо", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Динияр Билялетдинов: сегодняшняя победа - это и заслуга "Локомотива", и неудачная игра "Байера"
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