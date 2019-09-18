Зинедин Зидан - о разгромном поражении от "ПСЖ": нас заживо сожрали в дуэлях

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:3)."Тут не о чем говорить, "ПСЖ" заслужил победу. Они были хороши во всем, а мы нет. Мы не смогли показать хорошую игру на таком уровне, а когда нет уровня игры и ритма, то приходится тяжело. Соперник держал нас под давлением, благодаря чему они и забили три гола.Второй тайм получился ничуть не лучше. За 90 минут мы не создали много моментов. Соперник был лучше сегодня. Нам нужно сесть и подумать, что произошло. Нас заживо сожрали в дуэлях", — сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.