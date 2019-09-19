Рифат Жемалетдинов: "Байер" сам себе привез два гола, но и "Локо" пропустил нелепый мяч

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал, благодаря чему его команда победила в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" (2:1).

Фото: © www.fclm.ru