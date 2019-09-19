"Во-первых, концентрация, во-вторых, тактика. Мы ничего не дали сделать сопернику в середине. Они больше играли через фланги, подавали, но все равно ничего не создали.
Они два гола сами привезли, мы их накрыли. Но и сами мы тоже пропустили нелепый гол. В конце тяжеловато было, но в целом хватило физики. Мы бились из последних сил.
Был соблазн в конце убежать и забить, но сил не хватало. Когда соперник много владеет инициативой, тяжело выбегать в атаку", — сказал Жемалетдинов в эфире "Матч ТВ".
Рифат Жемалетдинов: "Байер" сам себе привез два гола, но и "Локо" пропустил нелепый мяч
Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов рассказал, благодаря чему его команда победила в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" (2:1).
Фото: © www.fclm.ru
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