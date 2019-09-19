"Главный урок из прошлой ЛЧ — играть надежно. В том году мы играли так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир. Лига чемпионов — это не так, что ты вышел на поле, 15 минут вкатываешься и начинаешь играть. Здесь такого нет, надо сразу включаться.
Сегодня мы вышли по-другому, играли надежно и собрано. Мы учимся на своих ошибках. Мой сейв в концовке — моя работа. Я должен спасать команду. Мы смотрели их игру, они владеют мячом. Я был готов, что надо будет выручать. Хорошо, что могу помогать команде.
Сегодня была игра, когда в нашу победу никто не верил. Мы показали всем, что это не так. У нас много потерь — особенно Миранчуки. Мы показали, что можем справляться в такой ситуации. По самоотдаче это была наша лучшая игра, мы оставили всех себя на поле", — цитирует Гильерме "Чемпионат".
Гильерме: в победу "Локомотива" над "Байером" никто не верил
Вратарь "Локомотива" Гильерме подвел итоги гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"
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