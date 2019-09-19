Юрий Семин: очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Байером" (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова, которые забили по голу.
Фото: ФК "Локомотив"
"После травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в "Локомотиве" ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец — сыграл с листа и сделал то, что мы просили. Он должен был находиться перед двумя центральными защитниками, где "Байер" здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать", — цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".
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