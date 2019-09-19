Юрий Семин: очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Байером" (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова, которые забили по голу.

Фото: ФК "Локомотив"