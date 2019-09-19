В среду, 18 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Реал". Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Томаса Тухеля.
За весь мат игроки мадридского клуба нанесли 10 ударов по воротам соперника, однако мяч ни разу не попал в створ ворот. Это произошло с "Реалом" впервые с сезона-2003/04.
Вдобавок "Реал" впервые с 2006 года проиграл стартовый матч Лиги чемпионов.
Спорт24
"Реал" ни разу не попал в створ ворот в матче ЛЧ впервые с сезона-2003/04
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