"Реал" ни разу не попал в створ ворот в матче ЛЧ впервые с сезона-2003/04

В среду, 18 сентября, состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Реал". Игра прошла в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Томаса Тухеля.За весь мат игроки мадридского клуба нанесли 10 ударов по воротам соперника, однако мяч ни разу не попал в створ ворот. Это произошло с "Реалом" впервые с сезона-2003/04.Вдобавок "Реал" впервые с 2006 года проиграл стартовый матч Лиги чемпионов.