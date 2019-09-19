"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — первые финалисты ЛЧ за 8 лет, не выигравшие первые матчи нового сезона

Во вторник действующий чемпион турнира "Ливерпуль" в гостях уступил "Наполи" (0:2), а в среду "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Олимпиакосом" (2:2).Таким образом, оба финалиста предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов не смогли выиграть свои первые матчи в новом сезоне.Последний раз подобное было в 2011 году, когда свои первые матчи после финала ЛЧ-2010/11 проиграли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".