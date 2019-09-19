Месть бывших в Париже, встреча португальцев Мадриде и другие важные события минувшего дня в Лиге чемпионов

Накануне в Лиге чемпионов завершился первый тур. День получился богатым на события, Rusfootball.info рассказывает о главном из матчей среды.

Фото - Evening Standard