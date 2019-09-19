Месть бывших в Париже, встреча португальцев Мадриде и другие важные события минувшего дня в Лиге чемпионов

«Реал» и «ПСЖ» на старте сезона не впечатляют. Парижане хоть и возглавляют турнирную таблицу, но уже успели проиграть «Ренну». «Реал» в четырёх матчах Примеры уже успел дважды сыграть вничью, да и победы были не слишком впечатляющими.
Тем не менее, учитывая кадровые потери, казалось, что мадридцы сумеют добиться положительного результата в Париже. Но не тут-то было! Парижане ещё в первом тайме прибили соперника с помощью дубля Анхеля Ди Марии. Получилась своего рода месть аргентинца, который стал главным героем матча с бывшим клубом. Вообще, Ди Марии явно удаются матчи со своими бывшими клубами. В прошлом сезоне он феерил на «Олд Траффорд» в первой игре с «Манчестер Юнайтед». К слову, в обоих случаях не выручил Тибо Куртуа. Хоть прямой вины бельгийца и нет, но от голкипера такого уровня можно было ждать сейвов. Наверняка, в эти минуты на противоположной стороне поля улыбался Кейлор Навас, которого Куртуа вытеснил из состава «Реала». В этот вечер костариканец защищал ворота парижан.
? PSG 3-0 Real Madrid | Eden Hazard isn't enough to register Real Madrid a win or even a goal. Former Real Madrid player, Di Maria scored 2 goals against his former side and PSG destroys Real Madrid easily.... pic.twitter.com/PK6SDwKR5R— D9INE (@NEXUS_FOOTBALL) September 18, 2019
Во втором тайме «Реал» безуспешно пытался наладить игру. За весь матч мадридцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника! Ситуацию едва не исправил Гарет Бэйл, валлиец даже отправил мяч в ворота удивительным ударом, но VAR показал, что вингер подыграл себе рукой. Этот удар уже называют самым красивым незасчитанным голом в истории.
Gareth Bale and the greatest disallowed goal ever? #UCL pic.twitter.com/V4sSg5o5Ha— Liam Tyler (@tyler_lj) September 18, 2019
Что касается Эдена Азара, новой главной звезды мадридцев, то бельгиец себя толком не проявил. За весь матч он встретился с мячом лишь 54 раза и нанёс один удар по воротам, получившийся неточным. А в концовке игры Тома Менье и Хуан Бернат поиздевались над защитой мадридцев, сыграв в стиле Неймара и Мбаппе. Звёздная парочка форвардов, находившихся на трибунах, гол явно оценила.
Mbappe: And you were linked with Real Madrid.— DAZN Canada (@DAZN_CA) September 18, 2019
Neymar: ?#UCL pic.twitter.com/bzmrxGAMsF
Ранее «Брюгге» и «Галатасарай» откатали унылую ничью в Бельгии, не забив ни одного мяча. Матч получился откровенно посредственным, поэтому даже такой «Реал» не должен испытать каких-либо проблем в этой группе.
Португальское рандеву в Мадриде
Ещё один матч, претендующий на статус центрального в туре, проходил в Мадриде. Там «Атлетико» и «Ювентус» вновь схлестнулись в очной встрече. Получилось весьма эффектно и драматично.
Обе команды в нынешнем сезоне меняются. «Атлетико» расстался с героями недавнего прошлого и устроил перестройку, вложившись в Жоао Фелиша — тинейджера из «Бенфики», который обошёлся «матрасникам» более чем в 100 млн евро. «Ювентус» сделал ставку на тренерский гений Маурицио Сарри, не побоявшись, что наставник будет конфликтовать со свободолюбивым Криштиану Роналду. Вместе с тем туринцы ещё и взяли очередной десант свободных агентов, так, в Италию отправились Аарон Рэмзи и Адриен Рабьо.
Матч должен был пройти под знаком противостояния Криштиану Роналду и Жоау Фелиша. Режиссёр даже выхватил в эффектном кадре португальских игроков перед матчем.
The master and the apprentice ?? pic.twitter.com/s5IAfo3D1N— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 18, 2019
Но на деле Криштиану и Фелиш стали лишь актёрами второго плана, хоть и были самыми бьющими в своих командах в этой игре. После перерыва «Ювентус» открыл счёт после того, как Хуан Куадрадо фактически в стиле Арьена Роббена отправил мяч в дальнюю девятку. Вскоре уже Блез Матьюиди головой отправил мяч в ворота, после чего изобразил на бровке какой-то самолёт.
Но «Атлетико» отыгрался, в очередной раз команду Диего Симеоне спасли стандарты. На 70-й минуте Стефан Савич головой буквально занёс мяч в ворота туринцев, а уже на исходе компенсированного времени Эктор Эррера, далеко не самый высокий игрок в составе мадридцев, также головой поразил угол ворот соперника.
Диего Симеоне вновь ярко отпраздновал спасение (почти как в прошлом сезоне), правда, на этот раз аргентинец себя за брюки в адрес паха не хватал.
How many Traders have celebrated like this tonight?— Football Index (@FootballIndex) September 18, 2019
Atletico Madrid equalised in the final minute to send Diego Simeone completely bonkers ?#FootballIndex #FICommunity pic.twitter.com/Ad9PhAh7Eh
Ничья «Атлетико» и «Юве» явно пошла на пользу «Локомотиву», добившемуся сенсационной победы в Леверкузене. Москвичи совершенно неожиданно после первого тура возглавили турнирную таблицу в своей группе.
Одной строкой
Из остальных событий среды стоит отметить осечку «Тоттенхэма» в Греции. Лондонцы не сумели обыграть неуступчивый «Олимпиакос», хотя к 30-й минуте и вели со счётом 2:0. «Бавария» в этой группе в отличие от лондонцев не стала помогать с сенсациями, разгромив «Црвену Звезду».
Разочаровала «Аталанта», которой перед сезоном многие эксперты пели дифирамбы. Футболисты из Бергамо не смогли ничего противопоставить загребскому «Динамо», проиграв в гостях со счётом 0:4. «Манчестер Сити» в то же время взял дежурные три очка в матче с «Шахтёром». Не спас украинский клуб и тёплый приём, который «горняки» устроили гостям. Так, перед матчем «Шахтёр» подарил сопернику национальные вышиванки и… украинские паспорта.