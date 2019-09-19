"Мы поставили задачу стартовать в Лиге чемпионов с победы и обсуждали, насколько это важно. Сейчас мы очень разочарованы. Ждали от себя большего, но не сумели выполнить задуманное.
Мы постоянно создавали опасность у чужих ворот, но просто не смогли забить больше. Все мы люди, и все допускаем ошибки. Я никого не собираюсь винить. Мы должны пройти через это как команда", – приводит слова Бендера официальный сайт УЕФА.
Ларс Бендер: "Байер" постоянно создавал опасность у ворот "Локомотив", но просто не смогли забить больше
Капитан "Байера" Ларс Бендер прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" со счётом 1:2.
Фото: ФК "Байер"
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