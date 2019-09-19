Ларс Бендер: "Байер" постоянно создавал опасность у ворот "Локомотив", но просто не смогли забить больше

Капитан "Байера" Ларс Бендер прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" со счётом 1:2.

Фото: ФК "Байер"