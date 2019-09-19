Гжегож Крыховяк: говорить о шансах на выход в плей-офф ЛЧ "Локомотиву" пока рано
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от выездной победы над "Байером" (2:1) в первом туре Лиги чемпионов.
Фото: © ФК «Локомотив»
"Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идём на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошёл только один матч, нам ещё предстоит играть против "Ювентуса" и "Атлетико". Мы будем биться до конца", — цитирует хавбека ТАСС.
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