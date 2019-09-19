Гжегож Крыховяк: говорить о шансах на выход в плей-офф ЛЧ "Локомотиву" пока рано

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от выездной победы над "Байером" (2:1) в первом туре Лиги чемпионов.

Фото: © ФК «Локомотив»