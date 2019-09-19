Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"В первом тайме мы больше делали упор на то, что прессинговать будет наша линия полузащиты, но "Сити" благодаря своим качествам старается закрыть любого соперника в последней трети поля. После перерыва мы старались прессинговать их чуть выше, но из-за этого вскрыли некоторое пространство между своими линиями, а гости воспользовались этим и продолжали проводить атаки. Игроки "Сити" в такие моменты с достаточной легкостью занимали зоны между линиями и проводили качественные быстрые атаки — не из-за нашей некомпетентности, а благодаря своей огромной компетентности. Единственный их гол во втором тайме был забит именно из-за того, что мы были слишком растянуты. Мы потерпели поражение от одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов", — цитирует Каштру пресс-служба клуба.
Главный тренер "Шахтера": мы проиграли одному из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов
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