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Россия позволила Португалии сократить отставание в рейтинге УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Это стало возможным благодаря плохому выступлению российских клубов в Лиге Европы. Если "Зенит" (ничья 1:1 с "Лионом") и "Локомотив" (победа 2:1 над "Байером") достойно представили страну в Лиге чемпионов, то в Лиге Европы "Краснодар" (поражение 0:5 от "Базеля") и ЦСКА (поражение 1:5 от "Лудогорца") не оправдали ожиданий болельщиков.

В то же время "Порту" накануне обыграл "Янг Бойз" (1:0), а "Бенфика" уступила "РБ Лейпцпиг" (1:2) в Лиге чемпионов. В Лиге Европы "Витория Гимараеш" уступила "Стандарду" (0:2), "Спортинг" — "Селтику" (2:3), а "Брага" нанесла поражение "Вулверхэмптону" (1:0). В итоге Португалия улучшила свои позиции в рейтинге УЕФА на 0.8 балла, показатель России не притерпел изменений.

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-10 от 20.09.2019):

1. Испания — 87,712
2. Англия — 76,033
3. Германия — 60,070
4. Италия — 59,367
5. Франция — 50,915
6. Россия — 43,216
7. Португалия — 42,849
8. Бельгия — 34,700
9. Голландия — 31,350
10. Украина — 31,100

Спорт24


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Теги: Зенит ЦСКА Локомотив УЕФА Краснодар
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