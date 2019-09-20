Эрлинг Холанд, оформивший хет-трик, признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.



19-летний игрок в 1-м туре группового этапа ЛЧ забил три гола в ворота "Генка" (6:2).



На звание лучшего игрока недели также претендовали голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария и форвард загребского "Динамо" Мислав Оршич.