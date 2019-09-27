Петербургский метрополитен сообщил об изменении режима работы в ночь со 2 на 3 октября — в день матча группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" - "Бенфика". Матч начнется в 22:00 мск.
"Новокрестовская", "Беговая" и "Крестовский остров" будут работать на вход до 1:00, остальные станции закроются для входа в соответствии с обычным графиком.
Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам. Реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей будут производиться до закрытия станций на вход.
ФК "Зенит"
Метрополитен продлит работу в день первого домашнего матча "Зенита" в Лиге чемпионов
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