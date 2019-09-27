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Коммерческий директор "Локо": ожидаем аншлаг на всех домашних матчах в ЛЧ

Коммерческий директор московского "Локомотива" Марат Фаттахов рассказал о продаже билетов на домашние матчи команды в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

"Сейчас продажа пакетов уже недоступна, в кассах мы допродаём последние билеты на "Атлетико". Их почти не осталось, и онлайн-продажа закрыта. Возможно, на "Ювентус" и "Байер" мы сможем вывести в открытую продажу какие-то свободные места, если УЕФА и клубы-соперники откажутся от части своих квот.

На всех матчах, безусловно, ожидаем аншлаг, но с небольшой оговоркой. "Атлетико", например, выкупил 100 билетов на гостевой сектор вместимостью 350 человек. Понятно, что оставшиеся 250 мест будут пустовать", - цитирует Фаттахова "Чемпионат.сом".


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Теги: Локомотив
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