"Бенфика" на своем официальном сайте огласила заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".
Всего тренерский штаб португальского клуба взял в Россию 21 футболиста, включая российского вратаря Ивана Злобина.
Вратари: Свилар, Влаходимос, Злобин;
защитники: Нуну Тавареш, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жардел;
полузащитники: Таарабт, Аппельт, Серви, Кайо, Рафа Силва, Пицци, Фейса, Жедсон;
нападающие: Сеферович, Рауль де Томас, Жота.
Матч "Зенит" - "Бенфика" состоится 2 октября и начнется в 22:00 мск.
Sport24.ru
Российский вратарь Злобин отправился с "Бенфикой" на матч против "Зенита"
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