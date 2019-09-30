Российский вратарь Злобин отправился с "Бенфикой" на матч против "Зенита"

"Бенфика" на своем официальном сайте огласила заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".Всего тренерский штаб португальского клуба взял в Россию 21 футболиста, включая российского вратаря Ивана Злобина.: Свилар, Влаходимос, Злобин;: Нуну Тавареш, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жардел;: Таарабт, Аппельт, Серви, Кайо, Рафа Силва, Пицци, Фейса, Жедсон;: Сеферович, Рауль де Томас, Жота.Матч "Зенит" - "Бенфика" состоится 2 октября и начнется в 22:00 мск.