» » Крыховяк - лучший игрок "Локо". Он знает, как остановить "Атлетико"

Крыховяк - лучший игрок "Локо". Он знает, как остановить "Атлетико"

В сезоне 2014/2015 Крыховяк был еще круче, чем сейчас. Унаи Эмери вокруг него построил игру "Севильи".

Крыховяк - лучший игрок "Локо". Он знает, как остановить "Атлетико"


Трансфер поляка в "Севилью" стоил 4,5 миллиона евро - довольно скромные деньги. Изначально Крыховяк покупался из "Бордо" для укрепления скамейки запасных. У андалузийцев тогда был мощный набор полузащитников - Иборра, Эвер Банега, Витоло, Денис Суарес, Стефан Мбиа. Парень, который еще 2 года назад скитался во Франции по арендам, вряд ли мог выиграть конкуренцию у крепких парней да еще и в мало знакомом чемпионате. Но Крыховяк настолько убедил Унаи Эмери, что дебютировал сразу в матче за Суперкубок УЕФА против мадридского "Реала". "Севилья" тогда уступила "сливочным" 0:2, а поляк отыграл все 90 минут.

С тех пор Крыховяку мешали сыграть только повреждения и дисквалификации. Быстрая адаптация поляка в "Севилье" случилась и из-за того, что в испанском клубе были несколько футболистов из Лиги 1. Плюс Гжегож сам ответственно подошел к изучению испанского языка, чтобы лучше понимать установки Унаи Эмери. Экс-коуч "Спартака" вообще стал главной причиной большого прогресса полузащитника. Это отмечал и сам Крыховяк, заявляя, что они с Эмери "родственные души, идеально совместимы и близки по мировоззрению". Специалист такую преданность тоже оценил, захватив поляка с собой на повышение в ПСЖ.

Но до переезда в Париж еще было далеко. Пока Крыховяк вместе с Эмери покоряли Ла Лигу. Секрет "Севильи", как рассказывал сам Гжегож, заключался в детальном разборе соперника. "Даже после поражений Эмери оставался в нормальном настроении и объяснял скрупулезно нам все ошибки. Мы выходили на поле и знали, кто и что должен делать", - признавался футболист. Крыховяку отвел роль разрушителя с первым пасом: "Меня лично Эмери учил первому касанию. Я должен знать, что буду делать еще до встречи с мячом". Постепенно поляк превратился в андалузийский аналог Серхио Бускетса.



В матче 22-го тура Крыховяк забил свой первый гол в Ла Лиге. Это была встреча с "Хетафе", и "Севилья" ее проиграла. Но поляк был лучшим на поле. К тому моменту и дальше по турниру полузащитник строго держал показатель "Отборы за матч" больше 3, а точность передач в некоторых играх достигала 90%. Для своей суровой позиции на поле Крыховяк достаточно мало фолил - в среднем 2,5 нарушения. Но если и рубил кого, так от души (за сезон поляк набрал 13 желтых и 1 красную карточку). Никто из других игроков "Севильи" не держал так стабильно свой уровень в течение всего чемпионата. Поэтому и в символическую сборную Ла Лиги по итогам сезона из команды Унаи Эмери попал только польский опорник.

В топовых матчах Крыховяк, как это принято у опорников, "носил рояль". Если в первом круге Унаи Эмери проиграл всем большим соперникам, то к встречам во второй части чемпионата подошел очень осторожно. 1 марта 2015 года "Севилья" сыграла 0:0 с "Атлетико". Крыховяк взял на себя основные антисозидательные функции. Только Банега встречался с мячом чаще, чем поляк. Он превысил свой показатель по отборам и выигранным верховым дуэлям. Опыт с "Атлетико" пригодился в апрельской встрече с "Барсой", когда "Севилья" вновь не проиграла.



Но кульминация лучшего сезона Крыховяка совпала с его финалом. И финалом Лиги Европы. Поляк выдал чумовой перфоманс, помог команде сначала отыграться, а потом вдавил "Днепр" в газон и принес "Севилье" очередную победу в Лиге Европы. Как говорил потом партнер Крыховяка Эвер Банега: "Если Гжегож присутствует на поле, все будет хорошо". А ведь гола в финале Лиги Европы могло не быть. Зимой на трансфер Крыховяка нацелились английские клубы, но полузащитник отказался уходить от Унаи Эмери. "Разговор с главным тренер оказался для меня решающим. Я хотел быть частью его и только его проекта", - мотивировал свой отказ от переезда поляк.

Оказалось, что прогрессировать Крыховяк способен не только под руководством Унаи Эмери. В этом сезоне к своим прокаченным оборонительным скиллам полузащитник добавил бомбардирские качества, и один забил как все нападающие "Локомотива". В семинских построениях Крыховяк - главное действующее лицо. По количеству голов он уже обошел результат сезона 2014/2015, осталось добавить к этому победы в еврокубках.

Фото: официальный сайт "Локомотива", Getty Images


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Локомотив Атлетико Крыховяк
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 7 15
2 Гранада 7 14
3 Атлетико  7 14
4 Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад 7 13
6 Севилья 7 13
...
20 Леганес 7 2
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
...
16 Тамбов 11 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Суд отказался досрочно выпускать друга Кокорина и Мамаева на свободу
Защитник "Арсенала" Тирни не сыграет за Шотландию против сборной России
Антон Соснин, не игравший с января, приступил к тренировкам в общей группе "Динамо"
Крыховяк - лучший игрок "Локо". Он знает, как остановить "Атлетико"
Мальдини поужинает с Шевченко, чтобы обсудить работу в "Милане" 2
Максим Калиниченко: поставил бы на то, что "Локомотив" не проиграет "Атлетико" 6
На матч ЦСКА — "Эспаньол" продано 17 тысяч билетов
Орлов ответил Уткину, назвавшему "Зенит" империей зла 11
"Спартак" опубликовал трогательное видео визита 78-летнего болельщика в Москву 3
Полузащитник "Балтики" Кашчелан: нам надо выигрывать каждый матч, идти шаг за шагом 1
203 команды приняли участие в "Дзюбиаде" в Анапе
РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера месяца 5
Леонид Слуцкий пошутил о том, как начинает день в Голландии 5
Дима Билан выступит в "Лужниках" перед матчем Россия — Шотландия 23
"Атлетико" в Москве встретился с российскими болельщиками команды
Дом хавбека "Атлетико" ограбили, пока игрок готовился к матчу с "Локомотивом" в Москве 2
В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о возможном приглашении Карреры 6
"Наполи" готов отпустить Руиса в "Барселону" за € 80 млн
Источник: "Крылья Советов" предлагали Массимо Каррере возглавить клуб 3
«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в своей истории в АПЛ, но «Арсеналу» повезло увезти ничью с «Олд Траффорд»
Антони Марсьяль пропустит матч "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы
Жоау Мариу: сосредоточен на матче в Лиге чемпионов
Боящийся «Локомотива» Лунёв и очередной перфоманс от Рассказова. Обсуждаем неудачников тура 4
"Кристал Пэлас" сохраняет интерес к Федору Чалову 10
"Манчестер Юнайтед" выдал худший старт сезона за последние 30 лет
"Ювентус" перед матчем с "Интером" предпринял новую попытку вернуть себе чемпионство-2005/2006
Тренер загребского "Динамо": попробуем преподнести сюрприз в матче с "Манчестер Сити"
Зинедин Зидан: "Реалу" нужна только победа в матче с "Брюгге", ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе
Владислав Игнатьев: уверен, "Атлетико" не стал слабее с нашей последней встречи
Петер Шмейхель: Погба — проблемный ребенок в "Манчестер Юнайтед"
Все новости