Крыховяк - лучший игрок "Локо". Он знает, как остановить "Атлетико"

В сезоне 2014/2015 Крыховяк был еще круче, чем сейчас. Унаи Эмери вокруг него построил игру "Севильи".Трансфер поляка в "Севилью" стоил 4,5 миллиона евро - довольно скромные деньги. Изначально Крыховяк покупался из "Бордо" для укрепления скамейки запасных. У андалузийцев тогда был мощный набор полузащитников - Иборра, Эвер Банега, Витоло, Денис Суарес, Стефан Мбиа. Парень, который еще 2 года назад скитался во Франции по арендам, вряд ли мог выиграть конкуренцию у крепких парней да еще и в мало знакомом чемпионате. Но Крыховяк настолько убедил Унаи Эмери, что дебютировал сразу в матче за Суперкубок УЕФА против мадридского "Реала". "Севилья" тогда уступила "сливочным" 0:2, а поляк отыграл все 90 минут.С тех пор Крыховяку мешали сыграть только повреждения и дисквалификации. Быстрая адаптация поляка в "Севилье" случилась и из-за того, что в испанском клубе были несколько футболистов из Лиги 1. Плюс Гжегож сам ответственно подошел к изучению испанского языка, чтобы лучше понимать установки Унаи Эмери. Экс-коуч "Спартака" вообще стал главной причиной большого прогресса полузащитника. Это отмечал и сам Крыховяк, заявляя, что они с Эмери "родственные души, идеально совместимы и близки по мировоззрению". Специалист такую преданность тоже оценил, захватив поляка с собой на повышение в ПСЖ.Но до переезда в Париж еще было далеко. Пока Крыховяк вместе с Эмери покоряли Ла Лигу. Секрет "Севильи", как рассказывал сам Гжегож, заключался в детальном разборе соперника. "Даже после поражений Эмери оставался в нормальном настроении и объяснял скрупулезно нам все ошибки. Мы выходили на поле и знали, кто и что должен делать", - признавался футболист. Крыховяку отвел роль разрушителя с первым пасом: "Меня лично Эмери учил первому касанию. Я должен знать, что буду делать еще до встречи с мячом". Постепенно поляк превратился в андалузийский аналог Серхио Бускетса.В матче 22-го тура Крыховяк забил свой первый гол в Ла Лиге. Это была встреча с "Хетафе", и "Севилья" ее проиграла. Но поляк был лучшим на поле. К тому моменту и дальше по турниру полузащитник строго держал показатель "Отборы за матч" больше 3, а точность передач в некоторых играх достигала 90%. Для своей суровой позиции на поле Крыховяк достаточно мало фолил - в среднем 2,5 нарушения. Но если и рубил кого, так от души (за сезон поляк набрал 13 желтых и 1 красную карточку). Никто из других игроков "Севильи" не держал так стабильно свой уровень в течение всего чемпионата. Поэтому и в символическую сборную Ла Лиги по итогам сезона из команды Унаи Эмери попал только польский опорник.В топовых матчах Крыховяк, как это принято у опорников, "носил рояль". Если в первом круге Унаи Эмери проиграл всем большим соперникам, то к встречам во второй части чемпионата подошел очень осторожно. 1 марта 2015 года "Севилья" сыграла 0:0 с "Атлетико". Крыховяк взял на себя основные антисозидательные функции. Только Банега встречался с мячом чаще, чем поляк. Он превысил свой показатель по отборам и выигранным верховым дуэлям. Опыт с "Атлетико" пригодился в апрельской встрече с "Барсой", когда "Севилья" вновь не проиграла.Но кульминация лучшего сезона Крыховяка совпала с его финалом. И финалом Лиги Европы. Поляк выдал чумовой перфоманс, помог команде сначала отыграться, а потом вдавил "Днепр" в газон и принес "Севилье" очередную победу в Лиге Европы. Как говорил потом партнер Крыховяка Эвер Банега: "Если Гжегож присутствует на поле, все будет хорошо". А ведь гола в финале Лиги Европы могло не быть. Зимой на трансфер Крыховяка нацелились английские клубы, но полузащитник отказался уходить от Унаи Эмери. "Разговор с главным тренер оказался для меня решающим. Я хотел быть частью его и только его проекта", - мотивировал свой отказ от переезда поляк.Оказалось, что прогрессировать Крыховяк способен не только под руководством Унаи Эмери. В этом сезоне к своим прокаченным оборонительным скиллам полузащитник добавил бомбардирские качества, и один забил как все нападающие "Локомотива". В семинских построениях Крыховяк - главное действующее лицо. По количеству голов он уже обошел результат сезона 2014/2015, осталось добавить к этому победы в еврокубках.