"Грядущий матч — хорошая возможность для нас. "Атлетико" — очень сильная команда, против которой мы собираемся играть в свой футбол. Мы очень старались попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона и сейчас хотим насладиться моментом. При этом сыграть лучше, чем в прошлом году", — приводят слова Крыховяка "Известия".
Матч "Локомотив" — "Атлетико" состоится сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало встречи — в 22:00 мск.
Гжегож Крыховяк: "Локомотив" в матче с "Атлетико" собирается играть в свой футбол
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
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