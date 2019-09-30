В 1/8 финала Лиги Европы-2018 "Локомотив" уступил "Атлетико" 0:3 и 1:5.
"Думаю, они не обращают внимания на плотный график своих выступлений. Футболисты "Атлетико" уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже привычнее играть, так что на них это особо никакого дополнительного прессинга не оказывает.
Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждёт интересный матч", – приводят слова Игнатьева "Известия".
Владислав Игнатьев: уверен, "Атлетико" не стал слабее с нашей последней встречи
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико", который состоится сегодня, 1 октября, в 22:00 мск.
Фото: ФК "Локомотив"
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