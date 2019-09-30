Владислав Игнатьев: уверен, "Атлетико" не стал слабее с нашей последней встречи

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико", который состоится сегодня, 1 октября, в 22:00 мск.

Фото: ФК "Локомотив"